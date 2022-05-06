Что там в спецоперационной Интервью Лукашенко Associated Press запустило дискуссию о ходе спецоперации на Украине

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Самый близкий союзник Владимира Путина, общающийся с ним наиболее часто и оказывающий Москве недвусмысленную поддержку, в отличие от ряда других лидеров бывших советских республик, Александр Лукашенко сделал признание, которое было встречено в Москве с некоторым удивлением, если не сказать с недоумением. «Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружён в эту проблему, чтобы сказать, идёт ли она по плану у россиян, как они говорят. Но я хочу ещё раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась», — заявил Александр Лукашенко.

В том же интервью обладающий развитым политическим чутьём белорусский лидер сделал ещё несколько признаний и о ходе спецоперации, и о действиях Украины, и о стратегии НАТО в сегодняшнем противостоянии с Россией. Тем не менее именно его заявление про «затянувшуюся спецоперацию» России не осталось незамеченным, задело, кольнуло глаз многим.

«Операция идёт по плану», — лаконично дезавуировал слова белорусского лидера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, повторив своё заявление от 19 апреля.

Более развёрнутую оценку дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Краснов.

«Ничего не затянулось. Специальная военная операция проходит в соответствии с теми планами, с которыми она разработана. Первый этап операции завершён, все практические задачи, возложенные на первый этап, были выполнены. Сейчас Вооружённые силы Российской Федерации приступили к выполнению второго этапа», — прояснил Андрей Краснов.

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До этого о начале следующей фазы спецоперации на Украине, направленной на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик, в интервью телеканалу India Today 19 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Между тем вызванная словами Александра Лукашенко дискуссия и амплитуда оценок возникли не на пустом месте.

Всё это и символично, и симптоматично.

Многие вопросы, которые уже третий месяц ежедневно задают политики, дипломаты, эксперты, журналисты и обычные граждане, продолжают витать в воздухе, пока не находя ответа.

Главные из них — когда и при каких условиях могут быть окончательно выполнены задачи спецоперации и как она может изменить политический ландшафт и нынешнее государственное устройство Украины, которое ждёт радикальная трансформация.

Вслед за Александром Лукашенко громкое заявление сделал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Хотел ещё раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — пообещал Андрей Турчак во время посещения Херсона, добавив, что будущий статус Херсонской области определят её жители.

Российские военные взяли регион под контроль в середине марта, а в мае область начнёт переход в рублёвую зону.

Подтверждением того, что по мере развития российской спецоперации проект нынешнего украинского государства всё больше трещит по швам, может служить и последнее заявление президента Польши Анжея Дуды. По его словам, границы между Польшей и Украиной «больше не будет» и народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно своё общее счастье».

В то время как в Москве и Минске могут дискутировать о темпах спецоперации, но не сомневаются в её успешном завершении, позиция Киева в последние недели радикально изменилась. Если в первый месяц противостояния лейтмотив заявлений президента Зеленского и его окружения сводился к тому, что всё пропало, то сегодня из всех патриотических утюгов звучит мысль о том, что всё только начинается.

«Моя позиция как президента: всё, что они оккупируют, — мы всё вернем. Это будет не вопрос восьми лет, как с 2014-го, это будет сразу. Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнём сразу возвращать оккупированные территории», — пообещал Владимир Зеленский в ходе своей последней пресс-конференции, проходившей на станции киевского метро буквально за две недели до того, как Андрей Турчак пообещал, что Херсонщина никогда не вернётся в лоно Украины.

Владимир Зеленский president_of_ukraine/flickr.com

Вскоре после этого с интервалом всего в неделю Киев посетили вначале госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, а затем делегация Конгресса США во главе со спикером палаты представителей, третьим человеком в иерархии американской власти Нэнси Пелоси.

Тон заявлений украинских политиков, давно забывших про последний раунд мирных переговоров в Стамбуле и, похоже, больше вообще не проявляющих никакого интереса к продолжению переговорного процесса, изменился не случайно.

В последние недели идущая форсированными темпами передача Киеву современного оружия в рамках утверждённых ранее поставок происходит на фоне подготовки к принятию Конгрессом США законопроекта о выделении дополнительных $33 млрд Украине, который станет самым масштабным в истории пакетом американской военной помощи иностранному государству.

Американские официальные лица не скрывают, что накачивание Киева оружием, на которое в Вашингтоне сделали решающую ставку, должно привести к военному поражению России. «Цель правительства США в этом кризисе, применительно к России, европейской безопасности, а также суверенитету и территориальной целостности Украины, заключается в том, чтобы он окончился стратегической неудачей России», — подтвердила на днях помощник министра обороны США Селеста Уолландер.

Объясняя, что понимают в Вашингтоне под «стратегической неудачей», она указала на то, что речь идёт о военной, экономической и политической сферах.

На этом фоне американское издание Foreign Policy предупреждает, что выбранная президентом Байденом стратегия ослабления России может «превратить войну на Украине в глобальную». «В глазах Кремля Запад стремится навредить России. Раньше это было негласно. Теперь об этом говорят. Всё это превращает территориальную войну в более широкую конфронтацию и может сделать гораздо более сложными или даже невозможными в данный момент переговоры по урегулированию», — отмечает Foreign Policу. «У России есть возможность сделать так, чтобы, если они проиграют, все остальные тоже проиграли. Это может быть тем, к чему мы движемся. Этот поворот может быть опасным», — цитирует Foreign Policy бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биба. По его мнению, администрация Байдена забывает о том, что «наиболее важным национальным интересом США является недопущение ядерного конфликта с Россией».

В общем, пока Александр Лукашенко рассуждает о «затянувшейся спецоперации», противостояние на Украине становится всё более жёстким и непримиримым, и главные сражения, которые определят его судьбу, впереди. В спецоперационной идёт непрекращающаяся, круглосуточная, не столь быстрая работа хирургов — пациент очень тяжёлый.