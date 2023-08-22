Что изменят истребители F-16 на поле боя: эксперты разбили надежды Киева

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский на встрече с Метте Фредериксен

Страны Запада согласились передать Украине истребители F-16, первые партии которых отправят Нидерланды и Дания. Насколько американские самолеты способны повлиять на ситуацию в зоне СВО?

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте объявил, что заключил «историческое соглашение». По его словам, Амстердам согласился передать 42 истребителя F-16. После этого украинский лидер отправился в Данию, где на совместной пресс-конференции премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передаст 19 истребителей F-16.

Киеву были выдвинуты условия для поставок истребителей: украинские летчики должны пройти обучение пилотированию этого самолета, необходимо получение юридического разрешения на передачу со стороны США, для эксплуатации и обслуживания F-16 в стране должна быть подготовлена соответствующая инфраструктура.

По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, несмотря на то что «вопрос с поставками сдвинулся с места», Украина не сможет получить F-16 этой осенью или зимой, а на это «были большие надежды».

С какими трудностями столкнется Украина при поставке F-16

Военный летчик Андрей Красноперов заявил, что на Украине некому будет управлять американскими истребителями, потому что за время проведения спецоперации было сбито около 420 украинских самолетов, в каждом из которых находились один-два пилота.

«Хорошая боевая машина, какой является F-16, остается лишь железом в воздухе, если не находится в руках боевых асов. А кто на Украине будет на них летать? Как минимум полтысячи пилотов у них уже нет. На подготовку хорошего летчика уходит до пяти лет, если с нуля. На переподготовку пилота для американской машины потребуется не менее года», — сообщил он.

Военный летчик также считает, что у Украины не осталось инфраструктуры для базирования F-16. Военные аэродромы в стране были уничтожены, а для взлета истребителя требуются определенные условия.

«Для F-16 нужна длинная взлетная полоса и большой штат обслуживающего персонала. Этим сейчас Украина не располагает. F-16 может взлететь с автомобильной дороги, но она должна быть прямой и широкой, каких, видимо, там тоже не осталось. Значит, американские самолеты будут базироваться в соседних странах. Но перелететь через украинскую границу им будет сложно — боевая машина в небе уязвима», — сказал Андрей Красноперов.

Поможет ли F-16 в контрнаступлении ВСУ

Президент Академии геополитических проблем РФ Леонид Ивашов заметил, что Нидерланды и Дания не обладают большим количеством самолетов, чтобы поддержать ВСУ. Также неизвестно, самолеты какой модернизации достанутся Украине.

«Да, безусловно, это будет поддержка на поле боя. Тем более это самолет универсальный, может работать по земле и в воздухе. Но мне кажется, что это серьезным образом ситуацию на фронте не изменит», — заявил Ивашов.

Летчик-инструктор Красноперов уверен, что поставки американских истребителей не принесут Украине военного успеха. По его словам, последние модели F-16 не допустят к участию в СВО из-за риска, что они попадут в руки российских военных.

«В ВСУ поступят истребители F-16 первых выпусков, которые были приняты на вооружение в США 45 лет назад. Самолеты более поздней модификации на Украину не поступят. Украина получит то, что идет под списание. Самолеты, на которых со временем поменяли аппаратуру и двигатели, останутся в странах НАТО», — отметил летчик.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News заявил, что передача истребителей Украине не повлияет на ход СВО.

«F-16 туда поступят, вероятно, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — сообщил Кирби.

Какие российские самолеты превосходят F-16

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что возможности противостоять американским истребителям есть у всей истребительной авиации ВКС России. По его словам, вступить в бой с F-16 способны Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27.

Военный летчик Андрей Красноперов напомнил, что Су-35 уже показали свое превосходство над F-16 в Сирии, когда три американских истребителя на вооружении турецких ВВС преследовали и не могли сбить российский боевой самолет поколения 4++.

«Наш самолет спокойно уходил от них, а потом сделал кувырок через хвост и оказался не впереди, а за тремя самолетами американского производства. В воздушном бою их не сравнить. Скорость у Су-35 выше — около 2500 км/ч. Обнаружить противника он может на расстоянии 400 км, а F-16 — только на расстоянии 200 км», — заявил эксперт.

Заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев сообщил, что истребители F-16 менее совершенные, чем российские Миг-35 и Миг-27.

«Самолет F-16 еле летает, ему еще далеко до Миг-35 и Миг-27. Их можно поразить, нанося огневые удары», — сказал Толбоев.

Военный эксперт Андрей Клинцевич также заметил, что как только американские F-16 приблизятся минимум на 200 км к границе РФ, их всех гарантированно собьют российские дальние ракеты «воздух — воздух» Р-37 с дальностью 300 км и комплексы ПВО.

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