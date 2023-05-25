Что делать с бездомными собаками и кошками: как решают эту проблему в мире В Германии можно сесть в тюрьму за брошенного питомца, а в арабских странах отстрел собак — рядовое явление

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Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в административный кодекс, которые ужесточают наказание за выброшенных домашних животных. Ранее в Думе опровергли слухи, будто открывают «охоту на собак». Как отмечал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в законе не появится новых терминов вроде «отстрела», «усыпления», «эвтаназии» или «гуманного умерщвления». Напротив, регионы смогут наказывать нарушителей, которые выкидывают питомцев на улицу. Для граждан предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч. Как в разных странах борются с проблемой беспризорных животных — в материале NEWS.ru.

ЕС: отстрел бродячих животных запрещен

В ЕС нет единых правил, регулирующих обращение с бездомными животными. Но законы во многих европейских странах схожи. Они направлены на то, чтобы не допускать появления бродячих зверей на улицах. По данным Всемирного общества защиты животных (WSPA), их прямой отстрел в ЕС запрещен.

В некоторых государствах (Греции, Италии, Испании, Мальте, Болгарии) действует программа «Отлов — стерилизация — выпуск». В большинстве же стран ЕС практикуется отлов бродячих собак и кошек, которых потом отправляют в приюты. Их дальнейшая судьба остается на усмотрение местных властей.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press В Европе бродячих собак отлавливают и отправляют в приюты

Нидерланды: выбросил питомца — сел в тюрьму

Примерно в 20 странах ЕС выбрасывать животных на улицу не просто запрещено, но и уголовно наказуемо. Один из самых строгих законов действует в Нидерландах. Там за оставленного питомца предусмотрен штраф около €17 тысяч и заключение сроком до трех лет.

В Германии с 1972 года действует федеральный закон о защите животных (Tierschutzgesetz). В разных регионах существуют дополнительные к нему законы. Нарушителям грозят штрафы до €25 тысяч (2,15 млн руб.), а в некоторых случаях и тюремный срок.

Но даже в такой законопослушной стране, как Германия, всегда находятся недобросовестные люди, которые под покровом ночи выставляют на улицу в коробках котят, щенков, кроликов. Люди хотят сэкономить, ведь сдать питомца в приют — удовольствие не из дешевых. Например, в Берлине это обойдется в €60–420 (5–36 тыс. руб.).

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press В северных странах Европы выбрасывать питомцев на улицу не просто запрещено, но уголовно наказуемо

Германия: усыплять здоровых собак нельзя

Только под патронажем Немецкого союза защиты животных по всей стране действуют более 500 приютов, в которые отправляют питомцев люди, не имеющие возможности ухаживать за ними из-за болезни. В этих учреждениях также оказываются животные, о которых некому позаботиться после смерти хозяина.

Если питомец потерялся, его стараются вернуть владельцу. Закон обязывает немцев регистрировать домашних животных, платить за них ежегодную страховку и снабжать ошейником с адресом.

Если хозяин так и не объявился, содержание животных берет на себя государство. Усыплять бездомных собак, если они здоровы и неагрессивны, в ФРГ запрещено.

Британия: «Умертвить способом, причиняющим как можно меньше боли»

В Англии и Уэльсе в 2006 году был принят закон о защите животных, который ужесточил наказание за безнадзорность и жестокое обращение с животными. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2 млн руб) и тюремное заключение сроком 51 неделю.

Инструкции в отношении бездомных животных можно найти на сайтах муниципалитетов. «Любая собака, находящаяся без сопровождения хозяина, найденная на городских улицах или в городских парках, будет отловлена как бродячая», — сообщают власти Ливерпуля. За этим следят трое штатных сотрудников Службы общественного здоровья.

Фото: shutterstock.com В Британии безнадзорных животных отправляют в приюты, но там их могут усыпить

Если на собаке есть ошейник с именем и адресом владельца, специалист по животным отправит ему извещение в письменной форме с предложением забрать животное. Собаку без опознавательных примет поместят в приют Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, где ее продержат семь дней. Если хозяин объявится, ему вернут питомца после оплаты взноса за отлов и содержание. Если же нет, собака поступает в собственность Королевского общества.

Там ее могут передать новому владельцу, продать или принять решение об усыплении — «умертвить способом, причиняющим как можно меньше боли». При этом «ни одна собака, отловленная в соответствии с данным разделом, не может быть продана или передана в целях вивисекции (убийства для опытов. — NEWS.ru)». Больную собаку также разрешено убить «для прекращения страданий».

Приютские коты делают карьеру на Даунинг-стрит, 10

Британия славится своими приютами для собак и кошек, самый известный из них — «Баттерси» (Battersea Dogs & Cats Home). Он был создан в 1860 году в Лондоне стараниями Мэри Тилби, которую сейчас бы назвали зоозащитницей. Тогда ее считали городской сумасшедшей. Однако инициативу мисс Тилби поддержал своим авторитетом сам Чарльз Диккенс. Он написал в газету разгромную статью, в которой противопоставил страдания бродячих животных Лондона сытой жизни питомцев британской аристократии.

В конце концов монархи объявили себя покровителями приюта, а сын королевы Виктории забрал из «Баттерси» щенка джек-рассела. Именно «Баттерси», который сейчас патронирует королева Камилла, стал поставщиком мышеловов в резиденцию премьера Британии. Оттуда взяли кота Ларри, который хозяйничает на Даунинг-стрит, 10. Многие знаменитости взяли себе четвероногих друзей из этого приюта, среди них — сэр Элтон Джон и Кевин Спейси.

Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Королева Камилла, еще будучи принцессой Корнуольской, стала патроном легендарного приюта «Баттерси»

Арабские страны: отстрел как главный метод

На Арабском Востоке нет такого явления, как забота об уличных животных. Все дело в религиозных установках, из-за которых многие арабы с раннего детства стараются лишний раз не контактировать с ними. Собака считается в исламе нечистым животным, чья слюна оскверняет верующего. После контакта с ней мусульманин должен совершить омовение семь раз вместо одного, в том числе один раз с использованием песка. В отличие от котов, собак в арабских странах зачастую даже не подкармливают.

В бедных государствах вроде Ирака и Сирии власти почти не занимаются животными. В более стабильных странах, например Египте и Иордании, правительства постепенно начинают признавать проблему бездомных животных. Пока инициативы исходят в основном от местных муниципалитетов, которые время от времени проводят отдельные кампании по вакцинации или стерилизации. Но такое бывает довольно редко.

«В Каире, в Александрии и в других городах по улицам бегает колоссальное количество бездомных собак — я ни разу не видел, чтобы их отлавливали. Я даже не видел, чтобы хотя бы на одной была бирка, показывающая, что животное привито и стерилизовано», — подтвердил NEWS.ru турист Владимир, недавно путешествовавший по Египту.

Фото: Altan Gocher/Global Look Press В арабских странах к бродячим кошкам и особенно собакам относятся пренебрежительно

Если в крупных городах к собакам относятся терпимо, то в селах и деревнях их опасаются и время от времени отстреливают. В большинстве арабских стран именно такой метод по-прежнему остается наиболее популярным для борьбы с ростом популяций собак. Это настолько бюджетная мера, что в ней часто принимают участие и местные чиновники под предлогом защиты населения.

В итоге почти вся ответственность за уличных животных ложится на плечи волонтеров, которые есть даже в самых нестабильных частях Ближнего Востока. Ранее NEWS.ru пообщался с Саидом аль-Эрром — основателем приюта в Газе, где для животных-инвалидов создают протезы из мусорных отходов. Проблема в том, что таких проектов очень мало, а местных жителей, которые хотели бы в них участвовать и уж тем более финансировать, еще меньше.

Впрочем, в последние годы в местных сообществах все чаще звучат призывы начать относиться к уличным животным более гуманно. Впереди всех — богатые монархии Персидского залива вроде ОАЭ и Катара, которые заботятся о своем имидже. К 2023 году там появились специальные государственные службы, которые на общенациональном уровне систематически проводят кампании по стерилизации и вакцинации. Заботу об уличных животных продвигают и сами королевские семьи, например, оказывая финансовую помощь местным приютам.

Турция: тут собак любят

Возможно, постепенно арабы возьмут пример с Турции, которая считается одной из самых благоприятных стран региона для уличных животных. Сейчас в республике насчитывается около 10 миллионов бездомных собак. В 2004 году правительство страны приняло закон, по которому местные власти обязаны заботиться и защищать животных, строить для них приюты, обеспечивать пищей и водой, а также контролировать рост популяций через программы по стерилизации и кастрации.

Фото: Altan Gocher/Global Look Press В Турции уличные коты и собаки, напротив, всеобщие любимчики

В законе даже учитывается право животного обитать на свободе. После стерилизации и чипирования государство формально не имеет права продолжать содержать животных в приютах. Коты и собаки остаются в них только при необходимости — если им нужно пройти лечение или реабилитацию. Также чиновники обязаны принимать жалобы на жестокое обращение с животными. Остальную часть заботы добровольно берут на себя местные жители, которые расставляют по улицам миски с водой и едой, плюс волонтеры, которые следят, чтобы они всегда были полными.

Впрочем, такая идиллия в основном наблюдается в крупных городах страны. Жители маленьких городов зачастую более консервативны и разделяют предубеждение, что собаки — нечистые животные. Недавно выяснилось, что в городах Агры и Кайсери чиновники ловили бездомных собак, но вместо процедур стерилизации и чипирования убивали их, а трупы отвозили на свалку. Представители муниципалитетов оправдывались тем, что у них не было выхода, так как собаки нападали на людей и вели себя очень агрессивно.

Хотя такие случаи в Турции действительно случаются, опросы показывают, что 90% респондентов считают заботу о животных «религиозным, гражданским и нравственным долгом». Турки лишь расходятся во мнениях по поводу того, как именно заботиться: 45% опрошенных считают, что четвероногих нужно оставить на улицах, а 34% уверены, что лучше отправить их в приюты.

Япония: префектуры все меньше усыпляют

В Японии принято усыплять бездомных кошек и собак, но еще десять лет назад Министерство окружающей среды решило отойти от этой практики. По данным ведомства, в 2012 году по всей стране поймали 210 тысяч бродячих животных, из которых 160 тысяч впоследствии усыпили. То есть каждый день на японских островах лишали жизни около 400 бездомных кошек и собак. Это называется «выбраковкой» — когда животным, содержащимся в приютах, не могут найти новый дом или они считаются «непригодными» для повторного переезда из-за болезни или агрессивного поведения.

В 2022 году японская префектура Ибараки отчиталась о том, что за предыдущие 12 месяцев впервые не усыпила ни одного животного. Исключением стала единственная кошка, которую пришлось подвергнуть эвтаназии из-за травм. Политика властей, обязавших жителей в 2016 году брать на себя больше ответственности за питомцев, оказалась успешной.

Фото: shutterstock.com В Японии отходят от практики «выбраковки» бродячих животных

Ранее префектура Ибараки славилась активной «выбраковкой» бездомных животных — этот показатель был одним из самых высоких в Японии. После того как фермеры в Ибараки разрешили своим собакам свободно бродить и размножаться, в 1990 финансовом году пришлось усыпить 18 600 особей. Семь лет назад от владельцев потребовали чипировать питомцев и ограничить их разведение, а от заводчиков и продавцов — лучше следить за судьбой животных, которые передаются в новые руки.

В 2019 году древняя столица Японии город Нара также добилась «нулевой эвтаназии». Это было одно из предвыборных обещаний, с которым мэр Ген Накагава шел на выборы. Но местным волонтерам теперь приходится активнее пристраивать щенят и особенно котят в добрые руки. Из-за «нулевого убийства» приюты для бродячих животных нередко оказываются переполнены. «Бывают дни, когда к нам привозят по десять собак, а все потому, что некоторые владельцы не могут о них позаботиться. Если дело пойдет так и дальше, снова придется заняться выбраковкой», — признает директор одного из приютов Кейко Морисима.

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