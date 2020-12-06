Члены Совфеда встретились с Мадуро в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/f908f24c-37e5-11eb-b535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Косачев/facebook.com

Члены Совета Федерации, вошедшие в наблюдательную миссию на парламентских выборах в Венесуэле, встретились с президентом страны Николасом Мадуро.

Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Голосование проходит 6 декабря, российская делегация прибыла днём раньше.

Сегодня день голосования, выборы нового парламента. Комментировать пока как наблюдатель не имею права, кроме одного — организаторы нашу миссию обеспечили всеми условиями. Уже встретились с президентом Мадуро, председателем Центризбиркома, а главное, с участниками (везде на уровне первых лиц) — в проправительственной коалиции и в пяти оппозиционных партиях, — написал Косачев в Facebook.

Сенатор добавил, что российские наблюдатели уже посетили 13 избирательных участков.

В парламентских выборах участвуют 107 партий и объединений. Более 20 политических сил отказались от участия в голосовании, в том числе и партия оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого ряд стран признают в качестве президента Венесуэлы.

Ранее Мадуро заявил, что оставит пост главы государства, если на предстоящих парламентских выборах победит оппозиция, передавал NEWS.ru.