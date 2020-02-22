https://static.news.ru/photo/79411828-5555-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: CyprusAeropolis/twitter.com

Власти Кипра подозревают коронавирус у члена экипажа частного самолёта, сообщает Министерство здравоохранения страны.

21 февраля на территории Кипра приземлился самолёт из Израиля. Его членов экипажа обследовали на коронавирус. Одна женщина оказалась подвержена высокому риску заражения. Её перевели в больницу Никосии для наблюдений.

Несмотря на то, что результаты на коронавирус были отрицательными, женщина всё равно будет находиться на карантине 14 дней. Это предписано протоколами и инструкциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Риск заражения для трёх других членов экипажа — низкий, они были обследованы, а затем выписаны из больницы.

NEWS.ru сообщал, что инкубационный период нового коронавируса может длиться дольше двух недель. Китайские медики установили, что житель района Шэньнунцзя провинции Хубэй обратился в больницу спустя 27 дней после контакта с носителем. До этого у него не проявлялись симптомы COVID-19.

Число погибших коронавируса в Китае на 22 февраля составило 2345 человек. Инфицированы — 76 228. За сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109.