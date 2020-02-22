https://static.news.ru/photo/f7dcf846-5546-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно об ещё одном случае заболевания коронавирусной инфекцией, спустя более двух недель после контакта с носителем. У жителя района Шэньнунцзя провинции Хубэй в Китае симптомы проявились только через 27 дней.

Об этом сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти. Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней.

70-летний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся из города Эчжоу. Только 19 февраля у него поднялась температура, появилась слабость. На следующий день он пошёл к врачу. Тест на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным.

Эпидемиологическое расследование показало, что младшей сестре пациента в Эчжоу диагностировали коронавирус еще 2 февраля. Цзян жил у неё три дня.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 21 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2345 заболевших. Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения обеспокоена неясными случаями заражения новым типом коронавируса в Китае. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными.