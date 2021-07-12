Российский дипломат: риск столкновения между Сербией и Косово повышен

Обстановка на границе Сербии и Косово накалилась, возникает повышенный риск столкновений. Это связано с нежеланием Приштины выполнять договорённости, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, слова которого приводит ТАСС.

По мнению дипломата, причина эскалации более серьёзная, чем инцидент с заменой автомобильных номеров. Он отметил, что ситуация усугубляется «упрямой» позицией властей Приштины, повлиять на которую не удалось ни Евросоюзу, ни «внешним участникам процесса».

Вопрос о явном нежелании нынешних властей в Приштине выполнять те договорённости, под которыми подписались они и их предшественники. Это соглашение, своего рода гарантом исполнения которого был Европейский союз, — цитирует Чижова ТАСС.

Ранее на контрольно-пропускной пункт «Ярине» у административной линии прибыл контингент международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR). Цель миссии не озвучивалась.

Ситуация на границе Сербии и Косова обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Они начали принудительно заменять сербские номера автомобилей табличками непризнанного образования, взимая €5 в качестве «пошлины». В ответ на это сербы начали мирный протест.