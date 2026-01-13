Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 23:20

Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло

Xinhua: минимум 13 человек погибли при сходе оползня на свалке на Филиппинах

Манила, Филиппины Манила, Филиппины Фото: peter schickert/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Число погибших в результате схода оползня на крупной свалке в филиппинском городе Себу увеличилось до 13 человек, сообщает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Трагедия произошла 8 января в 16:17 по местному времени.

Национальное агентство Philippine News Agency (PNA) до этого сообщало о 8 погибших, 12 пострадавших и 28 пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Число погибших в результате оползня на свалке в городе Себу в центральной части Филиппин возросло до 13, — говорится в публикации агентства.

Для координации усилий по ликвидации последствий катастрофы городской совет Себу во вторник одобрил резолюцию о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг призван обеспечить быстрое экстренное реагирование и ускорить доступ к финансовым ресурсам. К месту происшествия были немедленно стянуты спасательные и медицинские службы.

Катастрофа произошла в деревне Биналив города Себу, где гора отходов накрыла малоэтажные здания. На место происшествия привлечены десятки спасателей, которые в условиях опасных завалов из жестяных крыш, железных прутьев и горючего мусора ведут поиск выживших. Для аккуратных раскопок власти ожидают доставку 50-тонного крана.

погибшие
Филиппины
оползни
мусор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дурак»: военкор раскритиковал Сырского за слова о планах России
Приметы 14 января — старый Новый год: первый гость и магия начала года
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 января 2026 года
Делом о смерти младенцев в Новокузнецке займутся на федеральном уровне
Люди могут столкнуться с новыми «побочками» из-за вакцин от коронавируса
Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве
Звезда «Гарри Поттера» устроит опрос среди фанатов по интимному вопросу
Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло
Звезда «Человека-паука» полностью погрузился в серьезные отношения
Блокировка счета за перевод с карты на карту: все, что важно знать в 2026-м
Раскрыто, сколько денег принесет Кадышевой предстоящий концерт в Краснодаре
«Неплохая идея»: Трамп дал совет находящимся в Иране американцам
Уровень рождаемости во Франции упал до показателей Второй мировой войны
Комар испортил отпуск экс-участнице шоу «Холостяк» на Сейшелах
«Слишком много»: Трамп не смог назвать число погибших демонстрантов в Иране
Жертвами протестов в Иране могли стать тысячи человек
СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны
Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье
«Мне ее не жалко». Новые претензии к Долиной: чего еще она может лишиться
Звезда «Чебурашки» объяснила успех фильмов о сказочном персонаже
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.