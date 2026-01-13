Число погибших при сходе оползня на свалке на Филиппинах выросло

Число погибших в результате схода оползня на крупной свалке в филиппинском городе Себу увеличилось до 13 человек, сообщает китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Трагедия произошла 8 января в 16:17 по местному времени.

Национальное агентство Philippine News Agency (PNA) до этого сообщало о 8 погибших, 12 пострадавших и 28 пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Число погибших в результате оползня на свалке в городе Себу в центральной части Филиппин возросло до 13, — говорится в публикации агентства.

Для координации усилий по ликвидации последствий катастрофы городской совет Себу во вторник одобрил резолюцию о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Этот шаг призван обеспечить быстрое экстренное реагирование и ускорить доступ к финансовым ресурсам. К месту происшествия были немедленно стянуты спасательные и медицинские службы.

Катастрофа произошла в деревне Биналив города Себу, где гора отходов накрыла малоэтажные здания. На место происшествия привлечены десятки спасателей, которые в условиях опасных завалов из жестяных крыш, железных прутьев и горючего мусора ведут поиск выживших. Для аккуратных раскопок власти ожидают доставку 50-тонного крана.