Число жертв землетрясений в Турции преодолело новую отметку Число жертв землетрясений на территории Турции достигло отметки в 20 665

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поисково-спасательные группы работают на обрушившихся зданиях в Искендеруне на юге Турции

Число жертв землетрясений в Турции достигло отметки в 20 665, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам, передает РИА Новости.

По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибли 20 665 человек, ранены 80 088, — подчеркнули в Управлении.

Представители AFAD добавили, что спасатели эвакуировали из зоны катастрофы 92 697 человек. Разрушено около 6,5 тысячи домов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

Ранее сообщалось, что в Турции похоронили семью россиян из четырех человек, которая погибла из-за землетрясения. По имеющейся информации, вместе с родителями под завалами погибли дети двух и четырех лет.