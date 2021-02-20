Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 110 млн

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Число подтверждённых случаев COVID-19 по всему миру к 20 февраля превысило 110,38 млн. За сутки тесты дали положительный результат ещё у 381 тыс. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Жертвами опасного заболевания с начала пандемии стали 2,44 млн. За сутки это число увеличилось на 10,7 тыс.

В субботу в ВОЗ поступили данные о 110 384 747 инфицированных и 2 446 008 умерших. Число заразившихся увеличилось на 381 841, умерших — на 10 715. При этом статистика организации учитывает только официально подтверждённые случаи.

На Северную и Южную Америку приходится более 44% случаев за сутки (168 687), на втором месте — регион Европы (144 799), на третьем — Юго-Восточная Азия (25 836).

За сутки в России было выявлено почти 13 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых случаев, зарегистрированных во всех 85 регионах страны, у 10,2% пациентов (1325 человек) заболевание протекает без явно выраженных симптомов.

При этом Порядка 30% людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления страдают от ряда симптомов, сообщал NEWS.ru.