Учёные рассказали о симптомах у переболевших COVID-19 в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/a6566148-73a8-11eb-bbd7-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/UofWA

Порядка 30% людей, переболевших коронавирусом в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления страдают от ряда симптомов. Об этом говорится в результатах исследования Университета Вашингтона.

В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах, — пишут авторы исследования в материале CNN.

14% из опрошенных рассказали о чрезмерной утомляемости, такое число респондентов заявили, что после выздоровления к ним не вернулось обоняние. Около 2% пожаловались на периодическое затуманивание сознания. В ходе исследования специалисты опросили 177 человек, заболевших коронавирусной инфекцией в США. Отмечается, что все они перенесли инфекцию в лёгкой форме.

Как сообщал NEWS.ru, по данным на утро 20 февраля в России за последние 24 часа было выявлено почти 13 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых случаев, зарегистрированных во всех 85 регионах страны, у 10,2% пациентов (1325 человек) заболевание протекает без явно выраженных симптомов.