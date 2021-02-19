В России зарегистрировали 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3ebefcfa-735a-11eb-83c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки врачи в России поставили диагноз «коронавирус» почти 13 тысячам новых пациентов, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю и борьбе с COVID-19. За 24 часа было выявлено 12 953 новых случая заражения, это на 480 меньше, чем днём ранее.

Среди новых случаев, зарегистрированных во всех 85 регионах страны, у 10,2% пациентов (1325 человек) заболевание протекает без явно выраженных симптомов.

Общее число россиян, заболевших COVID-19 с начала пандемии, выросло до 4 151 984 человек. Переболели коронавирусом почти 3,7 млн жителей России, за сутки из больниц выписались 17 484 пациента по окончании лечения от инфекции. За последние 24 часа было зарегистрировано 480 летальных исходов, общее число жертв пандемии среди россиян выросло до 82 876 человек.

Регионами с наименьшими темпами распространения COVID-19 за последние сутки стали Тыва, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.

В Москве за сутки коронавирусом заразились 1623 человека, выздоровел 2041 пациент, скончались 58 заразившихся. В Санкт-Петербурге число заболевших вросло на 1092 человека, выписались 2696 вылечившихся от COVID-19, врачам не удалось спасти жизни 52 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России была официально зарегистрирована третья вакцина от коронавируса «КовиВак», произведённая научным центром им. Чумакова. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.