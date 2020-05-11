Число заражённых коронавирусом в мире превысило 4 млн человек

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 250 тысяч 574 человека, по данным на 04.00 по московскому времени.
Жертвами коронавируса в мире стало 286 959 человек, а выздоровели около 1 млн 525 тысяч людей,
Лидирующая страна по количеству больных COVID-19 — США, там же зарегистрирована наибольшая смертность от коронавируса — более 1 млн 300 тысяч заражённых и более 81 тысячи случаев с летальным исходом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в ВС США превысило 8 тысяч человек. От заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией среди американских военных умерло — 27 человек.
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