Число заражённых коронавирусом в мире превысило 4 млн человек

https://static.news.ru/photo/8aaaed28-93f8-11ea-b759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 250 тысяч 574 человека, по данным на 04.00 по московскому времени.

Жертвами коронавируса в мире стало 286 959 человек, а выздоровели около 1 млн 525 тысяч людей, сообщает «Интерфакс».

Лидирующая страна по количеству больных COVID-19 — США, там же зарегистрирована наибольшая смертность от коронавируса — более 1 млн 300 тысяч заражённых и более 81 тысячи случаев с летальным исходом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в ВС США превысило 8 тысяч человек. От заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией среди американских военных умерло — 27 человек.