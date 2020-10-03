Число заражённых коронавирусом в мире превысило 35 млн

https://static.news.ru/photo/78ab283e-0687-11eb-b07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency

Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа превысило 4 октября 35 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике университета, которая основывается на информации международных организаций, к вечеру воскресенья, 4 октября, число заражённых составило 32 008 447 человек, выздоровели 24 362 798, скончались от осложнений течения заболевания 1 034 733 человека.

Наибольшее число заражений фиксируется в США — 7 411 716 случаев, на втором и третьем месте — Индия и Бразилия, 6 549 373 и 4 906 833 случаев соответственно.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на ту же дату в России зарегистрирован 1 215 001 случай заражения, выздоровели 979 143 человека, умерли 21 358.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве от коронавирусной инфекции 4 октября умерли ещё 27 пациентов, накануне скончались 29 человек. Общее число умерших от коронавируса в Москве за всё время пандемии достигло 5370 человек. В воскресенье коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до 1,18, днём ранее он составлял 1,16.