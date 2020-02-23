https://static.news.ru/photo/a27fea44-567b-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 367 и достигло 1769 человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает РИА Новости, жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2445 человек, общее число заражённых достигло 77 042.

Таким образом, с учётом случаев за пределами КНР число заболевших коронавирусом во всём мире превысило 78,8 тысячи.

Как писал NEWS.ru, китайские власти прогнозируют, что эпидемия коронавируса будет остановлена к 20 марта. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Пекин сумел добиться прорыва в области фармакологии и здравоохранения, который позволил предотвратить распространение эпидемии.