Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 367 и достигло 1769 человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как
Таким образом, с учётом случаев за пределами КНР число заболевших коронавирусом во всём мире превысило 78,8 тысячи.
Как писал NEWS.ru, китайские власти прогнозируют, что эпидемия коронавируса будет остановлена к 20 марта. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Пекин сумел добиться прорыва в области фармакологии и здравоохранения, который позволил предотвратить распространение эпидемии.
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