Число умерших от коронавируса в мире превысило 238 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/a3157422-8c38-11ea-be83-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

На 08:00 часов 2 мая число жертв COVID-19 в мире составило 238775 человек, за сутки зарегистрировано 5377 смертей от осложнений заболевания, сообщает университет Джона Хопкинса.

По данным университета, взятым из официальных источников, в мире на данный момент заражены коронавирусом 3344274 человек, суточный прирост составил 87186 пациентов. Справились с болезнью более миллиона человек. Случаи заболевания зарегистрированы почти в 200 странах и районах мира.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет данных о случаях повторного инфицирования коронавирусом.