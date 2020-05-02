Число умерших от коронавируса в мире превысило 238 тысяч человек

На 08:00 часов 2 мая число жертв COVID-19 в мире составило 238775 человек, за сутки зарегистрировано 5377 смертей от осложнений заболевания, сообщает университет Джона Хопкинса.
По данным университета, взятым из официальных источников, в мире на данный момент заражены коронавирусом 3344274 человек, суточный прирост
Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день нет данных о случаях повторного инфицирования коронавирусом.
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