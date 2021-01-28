Число случаев заражения коронавирусом превысило 100 млн

https://static.news.ru/photo/f032d1b2-6169-11eb-a2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии COVID-19 заразились 100 200 107 жителей планеты. К настоящему времени инфекция привела к смерти 2 158 761 человека.

Лидируют по уровню заболеваемости США, где с начала пандемии выявлено свыше 25 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия и Бразилия. Россия занимает четвёртое место, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сведениями Университета Джонса Хопкинса, который формирует статистику на основе официальной информации, данных СМИ и других открытых источников, число случаев заражения в мире составляет 100 977 927, а жертв заболевания — 2 177 281.

В РФ за время пандемии заразились около 3,8 млн человек. Из них выздоровели 3,2 млн и 71,6 тысячи человек скончались.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 19,1 тысячи случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 26,7 тысячи пациентов. Скончались за последние 24 часа 575 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ предупредила о выявлении ещё в 10 странах британского штамма коронавируса, который отличается повышенной заразностью и вызывает более тяжёлое протекание болезни. В общей сложности он обнаружен уже в 70 государствах.