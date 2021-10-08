Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми

Скончался первый президент Ирана Абольхасан Банисадр. Ему было 88 лет. Известно, что он долго болел. Об этом сообщает Radio Farda со ссылкой на его семью.

Политик умер в парижской больнице Сальпетриер после продолжительной болезни. Банисадр начал политическую деятельность в 60-х годах прошлого века. Дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления. В 1964 году бежал во...