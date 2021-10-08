Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:01, 09 октября 2021
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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми. Из-под завалов извлекли тела ещё двух человек. Об этом сообщает телеканал «Имеди». По имеющимся данным, это мать и её сын-подросток.
В результате спасательной операции из-под завалов удалось извлечь девять человек, восемь из которых погибли. Один человек находится в медицинском учреждении в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, продолжаются поиски ещё трёх человек.
До этого было известно о шести погибших: пятерых нашли в развалинах, одна женщина умерла в больнице.
11 октября в Грузии объявлен днём траура. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родственникам погибших.
Ранее МВД республики сообщило о задержании трёх человек. Среди них владелец квартиры и двое рабочих. Как отметили в ведомстве, рабочие провели ремонтные и строительные работы с грубыми нарушениями правил безопасности. Задержанным грозит от 2 до 10 лет тюремного срока.