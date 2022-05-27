Число погибших от удара «Точки-У» в Сватово достигло трёх человек Глава ЛНР Пасечник: число погибших от удара «Точки-У» в Сватово выросло до трех

Фото Vadim Savitsky/Russian Look/Global Look Press

Число погибших от детонации боевой части ракеты «Точка-У» в городе Сватово в ЛНР увеличилось до трёх человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Также при ударе 14 человек получили ранения. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Четверо детей и десять взрослых ранены. Три человека погибли, — написал Пасечник.

Ранее Генпрокуратура ЛНР сообщила, что в результате удара ВСУ ракетой «Точка-У» по поселку Сватово в ЛНР погибли два человека, 8 получили ранения.

По данным Народной милиции, по посёлку были выпущены три ракеты, все три сбила ПВО.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что российские средства ПВО перехватили одну ракету комплекса «Точка-У» в ЛНР. Помимо этого, система сбила украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области и восемь беспилотников.