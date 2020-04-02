Чиновник ЕС: мир уже не будет прежним после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/6bd952ce-74f2-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз должен подготовиться к тому, что после коронавируса мир так или иначе изменится. Об этом заявил служащий в структурах Евросоюза.

По словам чиновника ЕС, главной темой совета министров иностранных дел стран ЕС станут международные последствия распространения нового коронавируса.

На уровне ЕС очень важно подумать о том, каким будет будущее. Мы бы допустили ошибку международной политики, если бы думали, что всё будет как обычно после пандемии. Есть геополитические последствия, мы должны подумать о них и том, как позиционировать Евросоюз в этих новых внешнеполитических условиях, — цитирует его РИА Новости.

Как отметил чиновник, сейчас пока ещё трудно понять, как долго продлится пандемия и как сильно она затронет экономики, но, в любом случае, последствия будут огромными.

Задача разумного планирования во внешней политике — подумать, что мир будет несколько иным, и мы должны быть готовы к этому, — сказал чиновник.

По последним данным, сейчас в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса.