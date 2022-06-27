По меньшей мере четыре человека погибли и не менее 60 пострадали в результате обрушения трибуны со зрителями на шоу с быками в муниципалитете Эль-Эспинал в Колумбии. Об этом сообщил губернатор департамента Толима Хоче Рикардо Ороско в эфире радиостанции BLU Radio.
Мы привели в состояние повышенной готовности больничную систему департамента Толима. В настоящий момент известно о четырёх погибших, число пострадавших превышает 60 человек, — сказал губернатор.
В свою очередь газета El Tiempo сообщает о более чем 500 пострадавших в результате обрушения трибуны.
Радиостанция La FM рассказала о двух погибших и по меньшей мере 60 пострадавших.
Также сообщается, что в результате инцидента с площади сбежал разъярённый бык, на улицах города паника.
Инцидент произошёл во время традиционного праздника с забегом быков. Это уличная коррида в Колумбии, в которой запрещено убивать животных. Уставших животных после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часто отмечаются случаи гибели тореадоров.