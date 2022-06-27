Четыре человека погибли на шоу с быками в Колумбии Трибуны обрушились во время забега быков в Колумбии, есть жертвы

Фото: Социальные сети

По меньшей мере четыре человека погибли и не менее 60 пострадали в результате обрушения трибуны со зрителями на шоу с быками в муниципалитете Эль-Эспинал в Колумбии. Об этом сообщил губернатор департамента Толима Хоче Рикардо Ороско в эфире радиостанции BLU Radio.

Мы привели в состояние повышенной готовности больничную систему департамента Толима. В настоящий момент известно о четырёх погибших, число пострадавших превышает 60 человек, — сказал губернатор.

В свою очередь газета El Tiempo сообщает о более чем 500 пострадавших в результате обрушения трибуны.

Радиостанция La FM рассказала о двух погибших и по меньшей мере 60 пострадавших.

Также сообщается, что в результате инцидента с площади сбежал разъярённый бык, на улицах города паника.

Инцидент произошёл во время традиционного праздника с забегом быков. Это уличная коррида в Колумбии, в которой запрещено убивать животных. Уставших животных после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часто отмечаются случаи гибели тореадоров.