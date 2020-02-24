https://static.news.ru/photo/5f16ca5e-56ce-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо граждан Казахстана, находившихся на лайнере Diamond Princess, помещены на карантин по возвращении на родину. Его срок составит 14 дней.

Речь идёт о двух женщинах и двух детях. В Казахстан они вернулись 22 февраля авиарейсом Токио — Нур-Султан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минздрава республики Диаса Ахметшарипа.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. В числе его пассажиров был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина сошёл на берег 25 января в Гонконге. Когда судно вернулось обратно в порт 3 февраля, его поставили на двухнедельный карантин. На его борту находились 3,7 тыс. человек из 50 стран.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус был выявлен ещё у 57 пассажиров лайнера. Общее число заражённых составляет 691, из них 36 человек находятся в тяжёлом состоянии.