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Чешская певица скончалась после намеренного заражения коронавирусом

21:54, 19 января 2022
Чешская певица скончалась после намеренного заражения коронавирусом Хана Горка Фото: JAROMÍR ZAJDA ZAJÍČEK
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Чешская певица Хана Горка умерла от коронавируса в возрасте 57 лет. Как сообщает сын певицы, Горка намерено отказывалась вакцинироваться, так как считала, что будет лучше, если она переболеет. Отмечается, что сперва сын и муж заразились коронавирусом, однако певица не стала дистанцироваться от своих родственников на время болезни. Чешская артистка надеялась получить антитела, чтобы свободно продолжать вести свою концертную деятельность, об этом сообщает BBC.

Ей надо было изолироваться на неделю, потому что у нас вирус подтвердился. Но она оставалась с нами постоянно, — рассказал сын артистки.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о трёх симптомах заражения коронавирусом, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. По мнению Мясникова, это одышка в покое или при небольшой физической нагрузке, постоянно высокая температура выше 38 и показания насыщения крови кислородом ниже 94% на пульсоксиметре в течение долгого времени.

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