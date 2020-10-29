Чэнь Ши-чжун: глобальная сеть здравоохранения должна включить Тайвань

С момента глобальной вспышки COVID-19 по всему миру общее количество подтверждённых случаев приблизилось к 45 миллионам, из которых более одного миллиона умерли. Это не только оказывает огромное влияние на глобальную политику, экономику, торговлю, финансы и занятость, но также серьёзно влияет на усилия ООН по ликвидации бедности и голода, а также на достижения других 17 целей в области устойчивого развития.

В ответ на угрозу этой волны эпидемии Тайвань совместными усилиями всего населения страны придерживается четырёх принципов быстрого реагирования на эпидемию, расширенного развёртывания, открытости и прозрачности, а также действует через профессиональную командную систему, строгие меры пограничного контроля и распределение медицинских принадлежностей. Надлежащие поставки противоэпидемических средств, внимание домашнему карантину, уходу и контролю, правильное использование технологических информационных систем, прозрачность и открытость информации, точный скрининг, карантин и другие стратегии — всё это позволяет надлежащим образом контролировать эпидемию. По состоянию на 7 октября 2020 года в общей сложности 523 подтверждённых случая и 7 смертей, а большинство людей могут жить нормальной жизнью.

После глобальной вспышки COVID-19 мы ещё раз осознаём, что инфекционные заболевания не знают границ, вирусам не важны различия в политике, расе, религии и культуре. Страны должны бороться с угрозой новых болезней совместными усилиями. Поэтому, убедившись, что эпидемиологическая обстановка на Тайване стабильна и у людей нет потребности в средствах защиты, так как правительство полностью обеспечило ими, Тайвань организовал «Профессиональный форум по COVID-19», «Глобальные рамки сотрудничества и обучения (GCTF)», «Конференцию по вопросам здравоохранения и экономики АТЭС» и другие двусторонние онлайн-мероприятия. На встрече мы делились и обменивались опытом, а также усилиями по профилактике COVID-19 с должностными лицами, работающими в области здравоохранения и профилактики эпидемий, экспертами и учёными из разных стран. По состоянию на июнь 2020 года Тайвань провёл более 77 видеоконференций с экспертами по профилактике эпидемий, чтобы поделиться «тайваньской моделью» с правительственными чиновниками, больницами, университетами или аналитическими центрами в 32 странах мира.

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Тайвань также передал в дар медицинское оборудование и противоэпидемические средства другим странам, которые нуждаются в этом. По состоянию на июнь 2020 года Тайвань передал в дар 51 миллион хирургических масок, 1,16 миллиона масок N95, 600 тысяч изолирующих халатов, 35 тысяч термометров и другое медицинское оборудование более чем 80 странам мира.

Кроме того, Тайвань также участвует в механизме COVAX, возглавляемом Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), новым альянсом против будущих эпидемий (CEPI) и ВОЗ, чтобы обеспечить население страны возможностью получить достаточное количество вакцин. Тайвань также активно помогает отечественным фабрикам по производству вакцин в ускорении исследований, разработок и производства, чтобы способствовать созданию вакцин и как можно скорее положить конец пандемии.

Перед лицом возможной следующей волны эпидемий и двойной угрозы, связанной с эпидемиями осеннего и зимнего гриппа, Тайвань не осмелился ослабить свои усилия. Помимо того что Тайвань продолжает напоминать людям о необходимости носить маски, сохранять социальное дистанцирование, усиливать пограничный контроль, предотвращать эпидемию в обществе и принимать меры для лечения, Тайвань активно сотрудничает с местными и зарубежными партнёрами для получения вакцин, разработки эффективных методов лечения и постановки правильного диагноза, а также для совместного поддержания глобальной безопасности в области здравоохранения.

После испытания эпидемией было подтверждено, что Тайвань не может быть исключён из глобальной сети здравоохранения, а ВОЗ не может исключать Тайвань. Мы призываем ВОЗ и соответствующие страны осознать долгосрочный вклад Тайваня в глобальное здравоохранение, предотвращение эпидемий и защиту прав человека, решительно поддерживать включение Тайваня в ВОЗ, позволить Тайваню в полной мере участвовать в различных совещаниях, механизмах и мероприятиях ВОЗ и работать со странами по всему миру над выполнением Устава ВОЗ, концепции «Здоровье — это одно из основных прав человека» и цели устойчивого развития ООН «Никого не оставлять в стороне».

Чэнь Ши-чжун, министр здравоохранения и соцобеспечения Тайваня