Чего добился Зеленский на саммите: Украину возьмут в НАТО или нет? Владимир Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным» отсутствие в коммюнике НАТО сроков вступления страны в Альянс

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «беспрецедентным и абсурдным» отсутствие в коммюнике НАТО сроков вступления страны в Альянс. Он выразил сомнение, что члены Блока вообще готовы приглашать Киев. Резкие высказывания украинского лидера вызвали ярость делегации США. Западные политики считают, что президент Украины «заходит слишком далеко». Чего Зеленский добился на саммите в Вильнюсе в 2023 году и возьмут ли Украину в НАТО — в материале NEWS.ru.

Что говорится в коммюнике НАТО об Украине

По итогам первого дня саммита в Вильнюсе страны НАТО опубликовали коммюнике из 90 пунктов, многие из которых касаются ситуации на Украине. Документ одобрили главы государств и правительства стран НАТО, принявших участие в заседании. Они приветствовали Финляндию в качестве нового члена Альянса и отметили, что теперь ожидают в своих рядах Швецию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что протокол о приеме Стокгольма в Блок ратифицируют в кратчайшие сроки.

По вопросу вступления Украины в Альянс такого консенсуса нет. «Украина становится всё более интегрированной в Североатлантический альянс и добилась существенного прогресса на пути реформ», — говорится в документе.

Но приглашение Киеву пообещали отправить, когда на это «согласятся все союзники и будут выполнены необходимые условия». О каких именно условиях идет речь и кто должен их формулировать, в Киеве так и не поняли. Столтенберг отметил, что пока на Украине идут боевые действия, не время делать страну полноценным членом Альянса.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Вместе с тем НАТО собирается оказывать поддержку Украине и дальше. К примеру, согласован новый пакет помощи Киеву, будет создан совет «Украина — НАТО», в рамках которого предусматриваются совместные консультации и принятие решений. С Москвой в Альянсе пообещали оставить открытыми все каналы связи, чтобы предотвратить эскалацию. При этом в НАТО призвали все страны прекратить оказывать России какую бы то ни было помощь при проведении специальной операции на Украине.

Что разозлило Зеленского

Владимир Зеленский уже по пути в Вильнюс узнал, что на саммите НАТО не обсуждаются конкретные временные рамки приглашения Украины в Альянс.

«Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ для приглашения Украины», — высказался украинский президент.

Британская газета The Guardian позже написала, что Зеленский пытался переубедить членов Альянса «в последнюю минуту». Источники издания в НАТО сообщили, что украинский президент занял жесткую позицию, пытаясь заставить членов Альянса переписать коммюнике до закрытия двухдневной встречи в Вильнюсе. Он пожаловался, что определенные формулировки в документе были написаны без обсуждения с Киевом. Зеленский также призвал членов НАТО продемонстрировать Украине уважение, «которое она заслужила».

«Владимир Зеленский потерпел неудачу. Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на „отсутствие готовности“ пригласить его страну присоединиться к Блоку», — пишет The Guardian.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Как западные политики восприняли обвинения Зеленского

Американская газета The Washington Post сообщает, что члены делегации США были в ярости от заявления Зеленского, так как саммит НАТО стал мероприятием, на котором президент США Джо Байден постарался показать единство против России. По словам собеседников газеты, некоторые политики сочли слова украинского лидера попыткой оказать давление на членов Альянса. Обозреватели газеты назвали резкое заявление президента Украины «последней авантюрой».

«Зеленский был особенно расстроен, что условия не созрели даже для приглашения вступить, не говоря уже о полноправном членстве [Украины в НАТО]», — написала газета.

По информации издания, Столтенберг попытался сгладить ситуацию, так как сcора из-за членства Украины угрожала затмить предоставление значительной помощи для борьбы с Россией.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Встреча Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Источники Politico добавили, что заявления украинского лидера вызвали возмущение в рядах западных дипломатов. Они заявили, что это справедливый подход со стороны НАТО, подчеркнув, что Зеленский заходит слишком далеко в своих высказываниях.

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил: Зеленский и Украина должны понять, что НАТО приносит их в жертву, а судьба самой страны никого не волнует.

«Зеленского убедили в том, что он находится в центре Вселенной. Но это не так. Его убедили в том, что Украина важна для НАТО и Запада. И это тоже не так. Украина никогда не будет в НАТО. Никогда. И саммит в Вильнюсе продемонстрировал реальное положение вещей», — считает Риттер.

Кто заблокировал Украине путь в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и Германия заблокировали вступление Киева в НАТО. Опираясь на «закулисную информацию», дипломат рассказал, что именно Вашингтон добивался того, чтобы риторика руководства Альянса ограничилась словом «приглашение», причем в формулировке, которая совершенно не устраивала Киев.

В Вашингтоне незадолго до саммита действительно выступили против присоединения Украины к НАТО в ближайшее время. Президент США Джо Байден назвал подобные шаги преждевременными. По его словам, в Альянсе «нет единодушия, стоит ли приглашать Украину».

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, ссылаясь на слова Байдена, заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе привело бы к войне с Россией.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos//Global Look Press Советник президента США Джейк Салливан

Министр обороны Германии Борис Писториус также «отверг критику» Владимира Зеленского в адрес НАТО. По его словам, «все говорят, что Украина будет в НАТО, как только война закончится, и Зеленский об этом знает».

Какие условия должна выполнить Украина перед вступлением в НАТО

Перед вступлением в НАТО Украине предстоит сделать еще несколько шагов по пути реформ, заявил Салливан. Писториус также заявил о такой необходимости. Он назвал «совершенно нормальными» условия по вступлению, которые Альянс выдвинет Украине. Среди этих условий министр выделил «демократический контроль над вооруженными силами». По его словам, «все это нормальные стандарты для всех стран — членов НАТО».

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в свою очередь заявил, что Украине «есть над чем поработать» перед вступлением в Блок. «Частью этого процесса [вступления в НАТО] является наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов. И на Украине есть над чем работать в этом плане», — сказал Кирби.

Среди ожидаемых реформ Кирби обозначил «искоренение коррупции, развитие демократических институтов, создание сильной судебной системы и установление верховенства права на Украине».

Когда Киеву поступит предложение от НАТО

Советник президента США Салливан полагает, что четких сроков вступления Украины в НАТО не существует. «То что будет представлено в коммюнике в Вильнюсе, Украина сможет воспринять в качестве позитивного сигнала в вопросе о ее дальнейшем пути в сторону членства в НАТО», — сказал он.

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