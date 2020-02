Он сообщил о договорённости по двусторонней встрече лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, за которой могут последовать четырёхсторонние переговоры с участием Берлина и Парижа.

Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu on Syria's Idlib crisis:



Permanent ceasefire top objective with Russian delegation

President Erdogan and President Putin agree to meet

Quadrilateral meeting including Germany and France may follow pic.twitter.com/pKsMhFzVuR