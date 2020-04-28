Часть российских школьников вернётся из США в РФ 29 апреля

https://static.news.ru/photo/175776e4-88f3-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua

Не менее 19 школьников могут вернуться на родину вывозным рейсом «Аэрофлота», сообщил президент общественной организации «Русская молодёжь Америки» Игорь Кочан.

Общественная организация, как отметили в российском посольстве в США, активно содействует доставке школьников в аэропорт имени Джона Кеннеди, из которого запланирован вылет борта в Москву. Кочан пояснил, что дети приезжают в Нью-Йорк из разных американских штатов, где до пандемии проходили обучение. По предварительным данным, вывозной рейс состоится вечером 28 апреля, прибытие в Шереметьево ожидается около полудня 29 апреля, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, как минимум 34 российских школьника не вернулись домой после отмены перелётов между Россией и Соединёнными Штатами, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.