CGTN: НАТО дестабилизирует новый регион ради господства США

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО хочет дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион ради обеспечения мирового господства США, сообщает агентство CGTN. Отмечается, что Альянс выдаёт себя за оборонительную организацию, а на самом деле проводит наступательные операции по всему миру. Автор материала добавил, что он также продолжает расширяться.

НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны, — сказано в публикации.

В материале также сказано, что Североатлантический альянс переключил своё внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где «постоянно играет мускулами».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то они должны одуматься и прекратить поставки вооружений Киеву. По словам дипломата, украинский народ нуждается в решении неотложных гуманитарных вопросов, а не в оружии. При этом он подчеркнул, что страны Альянса делают всё, чтобы помешать России завершить спецоперацию дипломатическим путём. Он отметил, что США и Европе абсолютно безразлична судьба Украины как «самостоятельного субъекта международных отношений».