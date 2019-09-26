https://static.news.ru/photo/114cafd6-e0f5-11e9-9168-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/Global Look Press

Житель Австралии в возрасте девяти лет был изнасилован священнослужителем в исповедальне. Спустя более 30 лет Католическая Церковь согласилась выплатить жертве скандально известного педофила Джеральда Ридсдейла компенсацию.

По оценкам экспертов, размер урегулирования составит от двух до трёх млн долларов, однако из суммы выплаты будут вычтены расходы истца и ответчика на юридические услуги — порядка $1,5 млн.

BREAKING: A man who was raped as a nine-year-old by paedophile priest Gerald Ridsdale will receive a $3 million dollar payout in a settlement that is likely to have a massive impact on hundreds of other cases filed against the Catholic Church. https://t.co/vKxrqZ7p2i — The Age (@theage) September 27, 2019

Пострадавший от действий священника мужчина рассчитывает, что теперь процесс получения компенсации станет легче для других жертв Ридсдейла. В интервью The Standart он подчеркнул, что никакие выплаты не смогут компенсировать то, что случилось с ним и многими другими.

Джеральд Ридсдейл был признан причастным к 65 случаям насилия над детьми.

Ранее News.ru сообщал, что в Австралии осуждённый за педофилию кардинал Джордж Пелл пытается обжаловать вынесенный ему приговор.