Цепкало написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

https://static.news.ru/photo/0e51e490-d5b9-11ea-89a2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Цепкало Фото: Valery Tsepkalo/facebook.com

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.

Как сообщает РБК, политик отправил письмо лидерам 32 стран. Он призвал их поддержать проведение «свободных и честных» выборов президента в Белоруссии.

От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчёта голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран, — говорится в послании.

Кроме того, Цепкало обвинил президента страны Александра Лукашенко в установлении режима автократии, игнорировании основных ценностей демократического общества и прав человека.

По мнению Цепкало, целью белорусской оппозиции является победа Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиционных сил, борьба с махинациями в ходе голосования и освобождение всех политических заключенных. После её победы уже можно будет провести честные выборы с участием всех кандидатов.

Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, рассказал о своих планах. Мужчина уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».

Позднее политтехнолога Виталия Шклярова задержали правоохранительные органы Белоруссии. Его обвиняют в работе на Сергея Тихановского, жена которого является кандидатом на выборах президента страны.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа, оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах, писал NEWS.ru.