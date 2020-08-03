Цепкало написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.
Как
От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчёта голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран, — говорится в послании.
Кроме того, Цепкало обвинил президента страны Александра Лукашенко в установлении режима автократии, игнорировании основных ценностей демократического общества и прав человека.
По мнению Цепкало, целью белорусской оппозиции является победа Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиционных сил, борьба с махинациями в ходе голосования и освобождение всех политических заключенных. После её победы уже можно будет провести честные выборы с участием всех кандидатов.
Ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, рассказал о своих планах. Мужчина уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».
Позднее политтехнолога Виталия Шклярова задержали правоохранительные органы Белоруссии. Его обвиняют в работе на Сергея Тихановского, жена которого является кандидатом на выборах президента страны.
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа, оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Действующий глава государства выдвигается на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержанием оппозиционных политиков и активистов, а также акциями протеста в Минске и других городах, писал NEWS.ru.
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