Бывший глава украинского МИД Климкин предрёк стране тяжёлую зиму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна не переживёт ещё одну зиму из-за высоких цен на газ и уголь. Отопительный сезон будет сорван, поделился мнением Климкин в эфире «Радио НВ».

Экс-глава МИД считает , что предстоящая зима окажется для Украины крайне сложной, но всё же он надеется на благополучный исход.

Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живём, то шансов у нас нет, — пояснил Климкин.

Так, по данным Spot TTF, средние цены на газ в Европе выросли в октябре более чем на 45% по сравнению с сентябрём.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил в качестве альтернативы газу биотопливо. Он призвал тепловые компании искать более дешёвые альтернативы голубому топливу.