Бывший глава ЦРУ предсказал новое наступление России Бывший глава ЦРУ Петреус предсказал новое наступление России в Донбассе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции

Бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус предсказал вероятное наступление России в Луганской области, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). По его словам, РФ располагает большой армией и различным вооружением.

Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, в Луганской области, — сказал Петреус.

Кроме того, экс-глава ЦРУ отметил, что Москве удается обходить западные санкции, в том числе экспортный контроль за счет значительного объема сырья.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии наращивает группировку на Купянском направлении в Донбассе. По его словам, ВСУ стягивают в район населенных пунктов Берестовое, Новоселовское и Песчаное регулярные части и мобилизованных бойцов.

Кроме того, Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают к Сватово и Кременной личный резерв бойцов главнокомандующего Валерия Залужного с запада Украины. По его словам, несколько подразделений уже прибыли в Харьков и готовятся к наступлению. Марочко отметил, что ВСУ направляют дополнительные силы в Донбасс, поскольку терпят поражение от российских войск, у которых все идет по плану.