Москалькова: Бут и Грайнер были помилованы перед обменом Москалькова назвала новогодним подарком обмен Бута на Грайнер

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, отбывавшую наказание в российской тюрьме, и предпринимателя Виктора Бута, находившегося за решеткой в США, помиловали перед обменом, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что главная заслуга обмена принадлежит спецслужбам РФ, и назвала это новогодним подарком.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций, — сказала Москалькова.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что Бут и Грайнер не должны отбывать оставшуюся часть наказания в своих странах.

По моим данным, Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран. По моим данным, Бута обменяли на Грайнер, а сейчас он находится в самолете, который следует в Россию. В ближайшее время он окажется на российской территории, — сказал Мельников.

Бут находился за решеткой в США почти 15 лет. Он был арестован в Таиланде по запросу Белого дома в 2008 году. Позже его вывезли в Вашингтон.

Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Бут, в свою очередь, отвергал обвинения.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима.

Ранее МИД РФ сообщил, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби.