https://static.news.ru/photo/3d1981d6-6d93-11ea-8273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Миллиардеры не изменяют привычкам, даже когда речь идёт о самоизоляции. От коронавируса они скрываются на личных островах и в бункерах.

После вспышки пандемии состоятельные люди показали, что готовы тратить большие деньги, только бы очутиться подальше от эпицентров распространения вируса. Количество их заказов на покупку и аренду жилья класса люкс заметно увеличилось, сообщает британский портал недвижимости Homes&Property.

Причём некоторые богачи используют аренду из-за боязни, что их особняки уже инфицированы. Выбирая убежища, миллиардеры отдают предпочтения шотландским замкам, особнякам с бункерами и необитаемым островам в Карибском море. Риелторы отмечают, что в настоящий момент выбор островов для продажи остаётся огромным.

Добираться до новых мест обитания миллиардеры предпочитают на частных самолётах и яхтах. На данный вид транспорта также выросло число заказов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что будущие отпускники начали аннулировать заказы на внутренние туры по России. За последнюю неделю продажи турпакетов практически остановились, клиенты отказываются от уже оплаченных туров. Не едут люди в Санкт-Петербург и Москву, где из-за коронавируса закрыты объекты показа. На очереди — Краснодарский край и Крым, снижение спроса на которые станет настоящим крахом для внутреннего туризма.