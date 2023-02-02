«Будьте готовы отчитаться»: в США захотели проверить Украину WP: США предупредили, что Украине необходимо отчитаться о полученной помощи

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Сотрудники администрации Белого дома во время поездки в Киев заявили, что Украина должна быть готова отчитаться перед США за всю полученную помощь, пишет The Washington Post. В статье отмечается, что Вашингтон таким образом указывает украинскому руководству о возможной коррупции или расточительстве в стране.

Во время состоявшейся на прошлой неделе поездки руководители аппаратов генеральных инспекторов трех ведомств передали сообщение, которое следует понимать следующим образом. Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам дали, — сказано в публикации.

По информации издания, такая реакция со стороны представителей американских властей вызвана снижением уровня доверия к Киеву среди населения США.

Ранее американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит заявили,что массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Они считают, что Зеленскому всегда было трудно управлять Украиной, что хорошо было видно до начала спецоперации. В то время украинские олигархи, давно привыкшие к коррупции, были особенно неподатливы к реформам.