Первая леди Франции Брижит Макрон выразила благодарность бразильцам за поддержку. Жители южноамериканской страны в массовом порядке стали извиняться за оскорбления со стороны их президента Жаира Болсонару.
Я бы хотела сказать два слова жителям и жительницам Бразилии на португальском языке: muito obrigado, то есть большое спасибо, — цитирует Брижит Макрон газета Voix du Nord.
Как писал News.ru, ранее Болсонару удалил свой комментарий к коллажу с супругой французского президента Эммануэля Макрона — Брижит, размещённому в соцсети.
Причиной скандала стал оскорбительный комментарий президента Бразилии, написанный под постом одного из пользователей соцсети, выложившего две фотографии. На одной был изображён Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель в день инаугурации. На другой — Макрон с 66-летней женой Брижит.