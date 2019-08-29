https://static.news.ru/photo/029c482c-ca9b-11e9-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini/ima/imago-images.de/Global Look Press

Первая леди Франции Брижит Макрон выразила благодарность бразильцам за поддержку. Жители южноамериканской страны в массовом порядке стали извиняться за оскорбления со стороны их президента Жаира Болсонару.

Я бы хотела сказать два слова жителям и жительницам Бразилии на португальском языке: muito obrigado, то есть большое спасибо, — цитирует Брижит Макрон газета Voix du Nord .

Как писал News.ru, ранее Болсонару удалил свой комментарий к коллажу с супругой французского президента Эммануэля Макрона — Брижит, размещённому в соцсети.

До этого жители Бразилии устроили в Twitter акцию «Прости, Брижит». В соцсети появилось больше 50 тысяч твитов с использованием этого тега. Персонально за действия Болсонару перед французами извинился бразильский писатель Пауло Коэльо.

Причиной скандала стал оскорбительный комментарий президента Бразилии, написанный под постом одного из пользователей соцсети, выложившего две фотографии. На одной был изображён Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель в день инаугурации. На другой — Макрон с 66-летней женой Брижит.