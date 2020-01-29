«Международные авиалинии Украины» (МАУ) прекратили полёты в Китай из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, уточнив, что компания совершит два последних рейса для эвакуации находящихся там туристов.
В связи с эпидемией коронавируса компания осуществит два рейса в город Санья 30 января и 3 февраля исключительно для вывоза туристов, — сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, дальнейшие решения компания будет принимать с учётом изменения ситуации с инфекцией.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.
Ранее NEWS.ru писал, что самолёт, который вывез из Уханя группу граждан Соединённых Штатов, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. На борту находятся 240 американцев. По данным представителей Минздрава страны, в ходе дозаправки всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса нового типа.