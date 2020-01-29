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Самолёт, который вывез из Уханя группу граждан Соединённых Штатов, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. На борту находятся 240 американцев.

По данным представителей Минздрава страны, в ходе дозаправки всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса нового типа. При обнаружении признаков заболевания человек не будет допущен на борт воздушного судна, передаёт KTUU....