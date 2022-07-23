Британское СМИ сообщило о трёхкратном росте числа разведполётов у границ РФ UK Defence Journal: Британия в три раза увеличила число разведполетов у границ России

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Стратегические разведывательные самолёты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полётов близ границ России. Об этом сообщило специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны. По имеющимся данным, с декабря 2021 года число вылетов выросло в три раза.

Как сообщило издание, в декабре 2021 года британские самолёты радиоэлектронной разведки выполнили шесть полётов у границ России. В марте 2022 года число полётов выросло до 18. По данным СМИ, самолёты RC-135 продолжают выполнять задачи над Чёрным морем близ Украины, «следя за российскими вооружёнными силами».

Британские военные подчёркивают, что рост числа полётов связан с необходимостью в более оперативном сборе разведывательных данных. Последний осуществляется во взаимодействии с аналогичными самолётами США, базирующимися в Соединённом Королевстве.

Вооружённые силы Великобритании в настоящее время располагают тремя самолётами, имеющими возможность вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории другой страны без нарушения её границы.

Ранее контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что Россия и НАТО не будут сражаться на Черном море даже несмотря на постоянное патрулирование южной акватории западными самолетами Р-8А Poseidon и RC-135W. Он считает, что разведка определенных областей водоема зарубежными воздушными судами «не несет никакого смысла».