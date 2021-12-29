Британский журналист рассказал, как на самом деле Запад относится к Украине

Западные страны на протяжении последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей. При этом они относились к ней с ужасающим пренебрежением, как к империалистической игрушке, заявил журналист Райан Купер в статье, опубликованной журналом The Week.

Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась, — подчеркнул Купер.

Автор также напомнил, что в 2014 году украинские «организации и группировки», поддержку которым оказывал Запад, начали революцию, в ходе которой от власти отстранили президента Виктора Януковича. Запад, опять же, много раз использовал Киев, стараясь ударить по России, считает журналист.

Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяется на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания Альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма. Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов, — написал Купер.

Он уточнил, что Москва имеет понятные причины для беспокойства из-за военного присутствия Запада на Украине, однако это никому и в голову не приходило. Отправлять же своих военнослужащих на защиту Украины ни США, ни страны Западной Европы не желают. Они стараются постоянно «подкалывать», раздражать президента РФ Владимира Путина, но страдать от последствий будет Украина, уверен автор публикации.

Ранее стало известно, что американский самолёт-разведчик два дня назад провёл свой первый полёт над территорией Восточной Украины. Самолёт E-8 Joint STARS относится к авиационному комплексу дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенного для распознавания и классифицирования наземных целей в любое время суток.