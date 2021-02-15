Британский вирусолог: новые штаммы COVID-19 плохо реагируют на вакцину

За всё время пандемии медики стали более подготовленными к тем вызовам, которые бросает коронавирус, однако его новые штаммы меняют сложность задач. Как рассказал NEWS.ru профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс, появившиеся мутации COVID-19 оказались менее восприимчивы к антителам, появившимся у тех, кто переболел в первую волну. Это означает, что вакцины так или иначе придётся модифицировать.

На международном уровне продолжаются лабораторные работы с целью охарактеризовать различные штаммы коронавируса и узнать, чем они отличаются «от вирусов первой волны», заявил Тауэрс. Однако кое-что о них уже можно сказать.

Они (новые штаммы. — NEWS.ru), безусловно, несколько менее чувствительны к иммунному ответу на вирусы первой волны и поэтому менее чувствительны к самой вакцинации. Но это не означает, что вакцины не работают. Мы ожидаем от них защиты от тяжёлых форм заболевания и рассчитываем, что вакцины будут обновляться с новыми штаммами во многом таким же образом, как это происходит с вакцинами против гриппа, — заявил собеседник NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор молекулярной вирусологии обращает внимание на то, что пока очень мало данных о том, как разные варианты COVID-19 влияют на методики клинического лечения.

Как показывает практика, мы обычно не выявляем варианты коронавируса во время диагностики. В целом результаты, как кажется, немного улучшаются по сравнению с прошлым годом — в том, что касается применения препаратов и подготовки, — заметил Тауэрс.

Однако он подчеркнул, что достоверных данных о том, как новые версии коронавируса изменили механизмы лечения, нет, за исключением ограниченных данных британского Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC).

В Британии есть довольно оптимистичные прогнозы по поводу ситуации с коронавирусом. Внутренние правительственные отчёты, содержание которых раскрыла Times, свидетельствуют, что число пациентов с коронавирусом в больницах Соединённого Королевства в течение следующего месяца, скорее всего, сократится более чем вдвое. По оценкам, представленным властям научными консультантами, количество госпитализаций и летальных исходов снизится до показателей октября. Специалисты заявили, что уровень заражения снижается быстрее, чем ожидалось, и что в марте Лондон мог бы открыть учебные заведения, а в апреле принять уже другие меры по смягчению карантина.

Не исключено, что подобные прогнозы усилят давление на премьер-министра Британии со стороны консерваторов, которые хотят ускорить восстановление национальной экономики. Они призывали снять все ограничения к маю. В кабинете министров же обеспокоены тем, что появление новых штаммов COVID-19 может сорвать все планы по ослаблению изоляции. Бывший министр Дэвид Дэвис, который курировал «развод» Британии с ЕС, выразил мнение, что снятие ограничений должно начаться со школ, но как элемент поэтапных послаблений. Дэвис предположил, что в результате вакцинации коронавирус станет таким «управляемым» заболеванием, как грипп — с «нормальным» уровнем ежегодной смертности.

Однако в Национальной службе здравоохранения Британии считают, что март — это ещё слишком рано для открытия учебных заведений. Есть мнение, что действовать в процессе снятия ограничений нужно очень осторожно и последовательно, чтобы не допустить появления ещё одной волны распространения коронавируса. Однако рост оптимистичных настроений в Лондоне по поводу контроля над пандемией скрыть сложно — как на уровне политиков, так и на уровне специалистов.