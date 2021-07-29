Британские военные назвали опасными действия России и Китая в космосе

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон считает опасными действия России и Китая в космическом пространстве. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Высокопоставленный военный убеждён , что Москва и Пекин могут уничтожить спутники третьих стран, поскольку занимаются «опасной деятельностью». Уигстон также утверждает, что Россия за последние несколько лет разместила в космосе спутники, имеющие характеристики оружия. Он не стал приводить никаких доказательств своих слов.

Начальник штаба ВВС Великобритании считает, что Пекин разрабатывает технологии «ослепляющего ядерного оружия», которые позволяют создавать радиопомехи для работы спутников. Для этого Китай даже пожертвовал своими устаревшими аппаратами, которые были задействованы в испытаниях.

Ранее стало известно, что США намерены построить разведывательную базу в Великобритании, которая будет «фиксировать попытки России и Китая вывести из строя» спутники. Используемые технологии помогут распознать объекты размером с футбольный мяч с расстояния до 36 тысяч километров. Планируется построить такие базы в Шотландии, Австралии, на юге Англии и в штате Техас.

В апреле прошлого года космическое командование ВВС США обвинило Россию в испытании оружия, которое может уничтожать спутники, находящиеся на околоземной орбите — от 160 до 2 тыс. км над Землёй.