Количество заражённых коронавирусом в Ухани достигнет 500 тысяч человек, после чего показатель начнёт снижаться.
Такой прогноз сделали специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины,
Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.
Ранее NEWS.ru сообщил, что власти КНР дали новое временное обозначение смертельному коронавирусу. Теперь он называется NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа).
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