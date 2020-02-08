https://static.news.ru/photo/4e1a9628-4b6f-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусом в Ухани достигнет 500 тысяч человек, после чего показатель начнёт снижаться.

Такой прогноз сделали специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает агентство Bloomberg. По их расчётам, заболеть могут примерно 5% людей, которые находятся сейчас в Ухани и являются наиболее уязвимыми. Согласно оценкам, это около 500 тыс. человек. Отмечается, что прогноз сделан на основе компьютерного моделирования с учётом всех имеющихся о вирусе данных.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.

Ранее NEWS.ru сообщил, что власти КНР дали новое временное обозначение смертельному коронавирусу. Теперь он называется NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа).