Британские лётчики показали с воздуха самый большой в мире айсберг

В июле 2017 года от шельфового ледника в Антарктиде откололась льдина площадью 4200 кв. км. Она получила наименование А68а. Источник отмечает, что есть вероятность застревания айсберга на мелководье у острова Южная Георгия. На снимках хорошо видно, что айсберг постепенно разрушается. Некоторые куски сами по себе настолько большие, что могут представлять опасность для больших судов.

Сделанные фото позволят экспертам спрогнозировать поведение айсберга в ближайшие месяцы. В случае его застревания у берегов Южной Георгии существует опасность нарушения местной экосистемы — обитающие на острове тюлени и пингвины могут столкнуться с проблемой поисков пищи.