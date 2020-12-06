Британские лётчики показали с воздуха самый большой в мире айсберг

https://static.news.ru/photo/5ec8439c-37a2-11eb-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: BFSAI/CORPORAL PHILIP DYE

Пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании показали, как выглядит с воздуха самый большой в мире айсберг, который дрейфует через Южную Атлантику. Снимки публикует Би-би-си.

В июле 2017 года от шельфового ледника в Антарктиде откололась льдина площадью 4200 кв. км. Она получила наименование А68а. Источник отмечает, что есть вероятность застревания айсберга на мелководье у острова Южная Георгия. На снимках хорошо видно, что айсберг постепенно разрушается. Некоторые куски сами по себе настолько большие, что могут представлять опасность для больших судов.

Наш Airbus A400M был направлен для сбора данных для понимания поведения и потенциальных последствий движения A68a. Ориентируясь по спутнику, А400М может <...> приблизиться к айсбергу и провести более детальные наблюдения. От имени всего экипажа я могу сказать, что это уникальная и незабываемая задача, — заявил командир эскадрильи британских ВВС офицер Майкл Уилкинсон.

Сделанные фото позволят экспертам спрогнозировать поведение айсберга в ближайшие месяцы. В случае его застревания у берегов Южной Георгии существует опасность нарушения местной экосистемы — обитающие на острове тюлени и пингвины могут столкнуться с проблемой поисков пищи.

We are keeping a close eye on the A68a iceberg as it drifts through #SouthGeorgia waters. These shots taken from a @RoyalAirForce A400M aircraft provide a unique view. It was so huge it was impossible to capture its entirety in a single shot! #SGSSIdiscover pic.twitter.com/nX8ToUfQP9 — Government SGSSI (@GovSGSSI) December 5, 2020

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