Британские гарантии безопасности Швеции назвали инструментом давления Военный эксперт Михайлов заявил, что финны и шведы стремятся в НАТО не по своей воле

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Великобритания — член НАТО — заключила соглашение о взаимных гарантиях безопасности со Швецией, в том числе, в качестве инструмента давления на Стокгольм, чтобы государство не пыталось затянуть процесс вступления в альянс, заявил NEWS.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт добавил, что по той же причине Лондон планирует подписать аналогичный документ с Финляндией.

Собеседник подчеркнул, что ни финнам, ни шведам «не нужно в НАТО», так как потеря нейтрального статуса сделает их «целями для российских ракет». Он также не исключил, что договор в НАТО используют для улучшения имиджа, так как к единству блока возникли вопросы и внутри, и вне его, и эта внешняя «прочность» НАТО должна стать сигналом, в первую очередь, для России и Китая.

Британия пытается связать Финляндию и Швецию правовой основой использования их территории и военной структуры в случае боевых действий. При этом финнам и шведам в НАТО не нужно, это сделает их уязвимыми, целями российских ракет, у них есть свои армии, довольно боеспособные. Шведская оборонка производит практически любое оружие — от стрелкового до кораблей. Но есть геополитика, коллективные решения. Это подстёгивание, давление в случае их отказа [вступить в НАТО] или попытки затянуть процесс, — добавил Михайлов.

Накануне Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности, заявили в канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Уточняется, что аналогичную декларацию обнародуют сегодня, 11 мая, с Финляндией. В документе особо подчёркивается, что благодаря новым соглашениям Британия сможет усилить своё военное присутствие в обеих странах. Это будет достигнуто путём размещения боевой техники и личного состава на их территории.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия намерены одновременно подать заявки о вступлении в НАТО. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели. Подобный формат будет свидетельствовать о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга.