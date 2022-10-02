Британия решила купить два судна для защиты подводных трубопроводов Уоллес: Великобритания купит два судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей

Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press

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Великобритания планирует купить два специализированных корабля для защиты подводных трубопроводов и кабелей. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса. Отмечается, что один из кораблей будет введен в эксплуатацию только в будущем году.

Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства, — говорится в сообщении телеканала.

Там также уточняется, что один из этих кораблей будет спущен на воду в конце 2023 года. Это многофункциональное исследовательское судно для ведения боевых действий на дне моря. Второй корабль только планируется к строительству.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.