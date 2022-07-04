Британия расширила санкции против России Великобритания добавила семь новых позиций в список антироссийских санкций

Фото: pixabay

Власти Великобритании расширили санкционный список в отношении России из-за ситуации на Украине. На сайте британского правительства сказано, что под ограничения попали руководства медиагруппы «Ньюсфронт» и аналитического центра News World International. В Лондоне считают, что издания связаны с «распространением дезинформации» о конфликте на Украине, пишет ТАСС.

В список были добавлены исследовательница и дочь политолога Александра Дугина Дарья, директора медиагруппы «Ньюсфронт» Евгений Глотов и Юрий Федин, ее сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которые, по мнению представителей британских властей, связаны с информационным сайтом «Саусфронт» и его финансированием.

В документе также сообщается, что деятельность центра News World International «дестабилизирует ситуацию на Украине, а также подрывает территориальную целостность, суверенитет или независимость страны».

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев ранее заявил, что конфискация Великобританией российских активов ударит по репутации Запада. Сотни лет в странах Запада действовал принцип неприкосновенности частной собственности, но под влиянием политики ситуация меняется.