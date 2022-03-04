Британия призвала распространить санкции на нефть и газ из России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Европе необходимо усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По её словам, действия стран скоординированы в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы.

Мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый секторы, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа. За это я буду выступать на встрече как «Группы семи», так и на дискуссиях ЕС, — сказала Трасс.

Ранее подобную позицию высказал и премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. По его словам, речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.

Лондон также заморозит все активы ВТБ, введёт ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Соединённом Королевстве. Британия запретит экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе в сферах телекоммуникаций и авиакосмической промышленности. Ограничительные меры в том числе будут включать отказ от российских нефти и газа.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского лидера и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.