Британец рассказал о страхе украинской армии перед российскими обстрелами Британский легионер Макдональд рассказал о страхе перед обстрелами ВС России

Фото: МО РФ

Солдаты вооруженных сил Украины приходят в панику при артиллерийских обстрелах ВС России. Об этом в интервью YouTube-каналу Lindybeige рассказал британский легионер Джозеф Макдональд. По словам «солдата удачи», он попал под артобстрел российских войск уже на третий день пребывания в зоне конфликта.

Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия. <...> Люди паниковали и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию, — рассказал британец.

Он отметил, что во время обстрела тяжелые ранения получили около 50 солдат ВСУ.

Макдональд также рассказал, что он и его товарищи получили от украинской армии только «три деревянных автомата» и им было по сути нечем обороняться. В этой связи наемник подчеркнул, что для желающих присоединиться к ВСУ все будет далеко не легко и не просто.

В свою очередь основатель американской ЧВК «Моцарт», сражающейся на стороне вооруженных сил Украины, Эндрю Мильбурн сообщил в интервью журналу Newsweek о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск и потому часто на передовую могут направлять новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки. Он также сообщил о недостатке финансирования его компании и предупредил, что это может отразиться на дальнейшей деятельности ЧВК на Украине.