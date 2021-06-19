Британец лечился от коронавируса больше года и умер

https://static.news.ru/photo/b9c7b8e6-d1f7-11eb-8338-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лечение от COVID-19 в течение 14 месяцев не помогло жителю из британского города Лидс, он отказался от помощи врачей и умер, сообщает Daily Mail.

Джейсон Келк попал в больницу Святого Джеймса со смертоносной инфекцией 31 марта 2020 года и с тех пор не покидал её. Течение болезни осложнялось тем, что у мужчины были диабет и астма.

Жена Келка пояснила, что он «чересчур долго» боролся с коронавирусом. Британец заявил, что «больше так не может жить», и отказался от дальнейшего лечения. Он скончался в хосписе 18 июня.

Ранее стало известно, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом должны остаться навсегда. С таким призывом выступила член консультативной научной группы правительства Великобритании по вопросам пандемии Сьюзан Мичи. По её словам, сохранение ограничений позволит подавить другие вирусы и укрепить здоровье людей.