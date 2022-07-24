Британцы высмеяли Бориса Джонсона за участие в тренировке ВСУ

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Пользователи Twitter в Великобритании высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который принял участие в тренировке украинских военных на базе вооружённых сил Украины (ВСУ). Многие стали шутить из-за неуклюжести бывшего премьер-министра, который на опубликованном видео бросает учебную гранату. Комментаторы высказали своё мнение под постом британской газеты Daily Mail.

Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно, — написал пользователь с ником Mark6Grainger.

Некоторые сравнили политика с «клоуном, который отчаянно пытается привлечь к себе внимания».

Определённо, заголовок этой новости нужно читать как «Джонсон бросает гранату на базу британской армии», — заявил другой пользователь.

Учебные тренировки проходили в лагере ВСУ в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих.

Администрация города Хуста в Закарпатской области Украины ранее переименовала улицу имени Льва Толстого в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который недавно объявил об уходе с должности. В Верховной рады уточнили, что дерусификация также коснулась улиц Гагарина, Кутузова и Александра Невского. Все три городские улицы получили названия в честь украинских культурных и исторических деятелей.